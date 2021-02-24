شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 200 مبنى جديد في دبي خلال يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

وصل عدد المباني المنجزة في إمارة دبي إلى 200 مبنى خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ271 مبنى في الفترة نفسها من 2020 بتراجع بلغت نسبته 26%، حسب بيانات بلدية دبي، ونشرها «مركز دبي للإحصاء».

واستحوذت الفلل الخاصة على النسبة الكبرى من عدد المباني المنجزة بواقع 59% (118 مبنى)، تلتها في المركز الثاني الفلل الاستثمارية بـ16% (32 مبنى)، ثم المباني متعددة الطوابق 14.5% (29 مبنى)، وفي المركز الرابع المباني العامة بـ6.5% (13 مبنى)، وجاءت المباني الصناعية أخيراً في المركز الخامس بنسبة 4% (8 مبان).

وأظهرت بيانات «دبي للإحصاء» أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال العام الماضي 2020 بلغ 3227 مبنى جديداً بمعدل 269 مبنى شهرياً، وسجل شهر سبتمبر/ أيلول أعلى عدد من المباني المنجزة بواقع 375 مبنى.