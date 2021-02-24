مطار هيثرو: الفحوص الطبية الرقمية ضرورية لتعافي السفر



لندن – رويترز

قال مطار هيثرو البريطاني، الأربعاء، إن الفحوص الطبية الرقمية ستكون ضرورية لتعافي السفر الدولي من جائحة كوفيد-19، وذلك بعد تراجع أعداد المسافرين الذي كبده خسارة بلغت ملياري جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) العام الماضي.

وكانت الحكومة البريطانية قالت، الاثنين، إن السفر إلى الخارج قد يُستأنف في منتصف مايو/ أيار المقبل، بينما بدأت حملات التطعيم تؤتي ثمارها، ما أدى إلى ارتفاع حجز العطلات.

وتبحث الحكومة إصدار جوازات سفر صحية رقمية أو تطبيق يساعد في تخفيف القيود، مع الإقرار بضرورة المقارنة بين المنافع والمخاطر المحتملة على الحريات المدنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند-كاي، إن التكنولوجيا الرقمية والاتفاقات الدولية ستكون ضرورية لإنعاش قطاع السفر الذي يوشك على الانهيار. وأضاف رداً على سؤال بشأن تطبيق رقمي للصحة «إنه ضروري بالتأكيد وهو من الأمور الأساسية التي يتعين على الحكومة العمل عليها».

يستغرق فحص نتائج اختبارات الكشف عن كوفيد-19 واستمارات تحديد موقع المسافر 20 دقيقة لكل راكب في هيثرو، ما يجعل من شبه المستحيل السفر في حالة زيادة أعداد المسافرين عن مستوياتها المتدنية الحالية.

وقال أكبر مطارات بريطانيا إن «من المرجح جداً» أن يتمكن الناس من السفر لقضاء عطلات الصيف، لكنه يتوقع أن يستغرق تعافي أعداد المسافرين وقتاً.

وتوقع المطار الواقع غربي لندن استقبال 25 مليون مسافر في النصف الثاني من العام، ما يعني أنه سيعمل بنصف طاقته تقريباً.

وتراجعت أعداد المسافرين 73% إلى 22 مليوناً العام الماضي، نصفهم سافر بين يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، قبل أن تُوقف الجائحة السفر الدولي في مارس /آذار.

وقال هيثرو إن لديه سيولة 3.9 مليار إسترليني، ما يتيح موارد كافية لمواصلة العمل في ظل مستويات السفر المنخفضة حتى 2023، رغم تكبده ملياري إسترليني قبل الضرائب في 2020.

وحث الحكومة على منح المطارات الكبيرة إعفاءات ضريبية، وهو أمر تتيحه للمطارات الصغيرة فقط، وتمديد برنامج دعم الإجازات مدفوعة الأجر لمساعدته مالياً قبل بدء التعافي.