شكرا لقرائتكم خبر عن «فيراري» يعود إلى بطولة العالم للتحمل في 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيعود فريق فيراري إلى بطولة العالم لسباقات التحمل «دبليو إي سي» بدءاً من عام 2023 ضمن الفئة الأولى الجديدة المخصصة لسيارات «هايبر كار» وذلك بعد غياب دام 50 عاماً، بحسب ما أعلن الصانع الإيطالي الأربعاء.

قال جون إيلكان رئيس فيراري في بيان: «يؤكد فريق فيراري مرة جديدة انغماسه الرياضي وتصميمه على أن يكون الممثل الأبرز للأحداث العالمية في رياضة السيارات مثل السباق الأشهر في بطولة العالم للتحمل وهو سباق 24 ساعة في لومان».

وفي وقت لم يتم كشف النقاب عن السيارة التي طال انتظارها بالرغم من الانتهاء من تصميمها، يتحضر فيراري الغائب عن حلبات التحمل في الفئة الأولى منذ عام 1973. بدوره للإعلان عن هوية السائقين الذين سيدافعون عن ألوانه والفريق والسيارة وطاقم التطوير.

من ناحيته رحب «كلوب أوتوموبيل دو لويست» الجهة المروجة للـ «دبليو إي سي» بخطوة العودة، وقال مذكراً: يتمتع فريق فيراري بتاريخ طويل ولامع في بطولة التحمل وفي سباق 24 ساعة في لومان. احرزت حظيرة مارانيلو لقب السباق الشهير 9 مرات، وكانت المرة الأخيرة عام 1965 خلال مواجهة مع «فورد»، وبات فريق فيراري الصانع الخامس الذي يعلن انغماسه في فئة «هايبر كار» التي ستتحول في عام 2021 إلى الفئة الأولى في سباقات التحمل العالمية، بعد كل من بيجو، غليكينهاوس، أودي، بورشه وتويوتا. (وكالات)