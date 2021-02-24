شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يوقف تمارين تورينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم تمارينه، الأربعاء، لليوم الثاني توالياً بعد اكتشاف حالة إيجابية جديدة في صفوفه بفيروس كورونا، فيما باتت الشكوك تحوم حيال إمكانية إقامة مباراته الجمعة على أرضه أمام ساسوولو في الدوري المحلي في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

وأفاد النادي التوريني في بيان إنه: تم اكتشاف حالة إيجابية جديدة لجائحة كوفيد - 19 الثلاثاء.

وتابع: اليوم أيضاً (الأربعاء)، وبناء على توصيات السلطة المحلية الطبية المختصة، لن تقام حصة تدريبية.

ويحتل تورينو المركز 17 في الـ«سيري أ» برصيد 20 نقطة، علماً أنه أنهى بفوزه على كالياري 1-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين، سلسلة من 5 تعادلات توالياً.

وأكد الفريق الإيطالي أن قراراً بشأن مواجهة ضيفه ساسوولو الثامن (35 نقطة) مع افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين، سيتخذ ظهر الأربعاء أو صباح الخميس.

وسارعت السلطات الصحية المحلية إلى إغلاق مركز تدريب تورينو، فيما أشارت تقارير صحفية إلى إصابة ستة لاعبين إضافة إلى اثنين من الجهاز التدريبي بفيروس كورونا. (أ ف ب)