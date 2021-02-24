انطلاقة مثيرة لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي: الخليج

انطلقت الأربعاء، فعاليات النسخة العاشرة لبطولة كأس صاحب السمو، رئيس الدولة، لقفز الحواجز، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ومساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

وجاءت بداية الفعاليات في أول الأشواط من جولة واحدة لبطولة النجمة الواحدة الخاصة بخيول القفز الصغيرة (عمر 6 سنوات) على حواجز 125 سنتيمتراً، وللخيول (عمر 7 سنوات) على حواجز ارتفاعها 135 سنتيمتراً، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، وتنافس فيه 13 خيلاً، نجح منها 9 خيول في إكمال الجولة دون خطأ، وأعاد الفارس السوري شادي غريب استعراضه القوي مع الجواد «أليت دو بونتس» (7 سنوات)، وأضاف فوزاً جديداً بعد حصوله على لقب الخيول الصغيرة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، قبل أقل من أسبوع.

ونال «أليت» الفوز بصدارة الشوط بعد إكماله الجولة في زمن سريع بلغ 55.63 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الجواد «إيفن فلو إتش بي آر» (7 سنوات)، بعد نجاح الفارسة الدنماركية تينا لوند، في قيادته بسلاسة نحو الحاجز الأخير منهية الجولة في زمن 59.04 ثانية، وصف ثالثاً الجواد «كووبر» (6 سنوات) بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، وأكمل معه الجولة في زمن 59.27 ثانية.

وأعقب منافسة الافتتاح، منافسة دولية للفرسان الأشبال، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها وبقية منافسات البطولة، الدولي الألماني فولكر سميت بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سنتيمترات، وتنافس فيها 11 فارساً وفارسة، وأكملها 5 فرسان دون خطأ، وكان فارسنا الشبل مبخوت عويضة الكربي على موعد مع فوز جديد بجائزة المركز الأول بعد إكمال الجولة في زمن سريع جداً بصحبة الجواد «زاندوكان سي» بلغ 52.68 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الشبل السوري الفارس صبري بادنكي وأكمل الجولة مع الجواد «إن ستايل» في زمن بلغ 57.88 ثانية، ومواطنه الشبل ليث غريب توّج بجائزة المركز الثالث على صهوة الفرس «كابيتولا اس آر زد» والزمن 59.15 ثانية.

وتتواصل منافسات البطولة في يومها الأول، وتقام خلال الفترة المسائية، أولى منافسات بطولة الكأس من فئة ثلاث نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها 130 سنتيمتراً، برعاية اتحاد الفروسية، وتعقبها المنافسة التأهيلية للمشاركة في منافسة الختام على جائزة لونجين الكبرى مساء غد الجمعة، والمنافسة التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة، ويصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 150 سنتيمتراً.