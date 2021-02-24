شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يوافق على إقامة 11 مشروعا استثماريا يوفر 364 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 11 مشروعا استثماريا مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 116 مليون جنيه توفر 364 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف محافظ البحيرة، أن المشروعات هى عبارة عن مشروع تسمين ماشية على مساحة 3000 م٢ بناحية قرية البيضا بوادى النطرون بطاقة إنتاجية 400 رأس سنويا وبتكلفة 7.5 مليون جنيه ويوفر 15 فرصة عمل، وعدد 4 مشروعات متنوعة تضم محطة فرز وتعبئة وثلاجة خضار وفاكهة و10 محلات مبيدات واسمدة ومخصبات زراعية وادوات رى وتنقيط ومصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية على مساحة إجمالية 7000 م٢ بناحية أبو المطامير بتكلفة إجمالية 24 مليونا و300 ألف جنيه وتوفر 117 فرصة عمل مباشرة

وتابع المحافظ، إنشاء مجمع صناعى للمنتجات الجلدية على مساحة 28000م٢ بناحية المهدية بقرية الشعراوي مركز أبو المطامير بتكلفة 12 مليون جنيه ويوفر 140 فرصة عمل ، ومستودع غاز على مساحة 200 م٢ بناحية صفط الحرية بمركز ايتاى البارود ، وإقامة عدد 7 محلات بيع مستلزمات انتاج زراعى على مساحة 120 م٢ بناحية خالد بن الوليد بمركز بدر بتكلفة إستثمارية 93500 جنيه وتوفر 12 فرصة عمل، و مشروع بدارى وتسمين دواجن على مساحة 2970 م٢ بناحية مركز وادى النطرون بطاقة إنتاجية 332 ألف دجاجة سنويا وبتكلفة إجمالية 2.7 مليون جنيه ويوفر 20 فرصة عمل مباشرة .

واستكمل المحافظ، مشروع تجميع أجهزة كهربائية على مساحة 11490 م٢ بناحية زاوية سيدى عبد القادر وأبو خديجة بالمهدية مركز أبو المطامير بتكلفة 18 مليونا و788 ألف جنيه ويوفر 30 فرصة عمل، ومشروع إنتاج حيوانى بطاقة إنتاجية 500 رأس ماشية على مساحة 11350 م٢ بناحية الجعار بمركز وادى النطرون بتكلفة 50 مليونا و500 ألف جنيه ويوفر 30 فرصة عمل.

ووجه المحافظ، بالتيسير على المستثمرين الجادين والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها لدورها فى توفير فرص العمل والمشاركة فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.



إجتماع محافظ البحيرة والقيادات



إجتماع محافظ البحيرة والقيادات