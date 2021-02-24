شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يتكبد خسائر سنوية بـ 4.2 مليار ريال لانخفاض قيمة الشهرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولاً لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي خسائر بلغ 4.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك تكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إثبات انخفاض قيمة الشهرة خلال العام 2020 بنحو 7.418 مليار ريال.

ويعتبر الانخفاض في قيمة الشهرة حدثٌ محاسبي لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العملاء أو معايير الخدمة، أو المنتجات، أو أي من موظفينا.

وبحسب البيان، تم إثبات الشهرة بعد الاندماج بين بنك ساب و البنك الأول في يونيو 2019. وكان الانخفاض في قيمة الشهرة ناتجاً عن الارتفاع الكبير والمؤقت في سعر سهم البنك بتاريخ الاندماج وذلك بسبب انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI EM). بالإضافة إلى جائحة فايروس كورونا غير المسبوقة والظهور غير المتوقع، وأثرها على الاقتصاد قد ساهم في نتيجة توقعات العوائد المستقبلية المتعلقة بالانخفاض في القيمة.

كذلك تراجع صافي دخل العمولات الخاصة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى 7.8 مليار ريال سعودي مقارنة ب 8.7 مليار ريال سعودي للعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، صافي خسائر بلغ 4.8 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.