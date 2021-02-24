شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستسلم للضغوط وسط جني أرباح سريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تأثرت الأسهم المحلية بضغوط بيعية في جلسة الأربعاء، وسط تسييل أجنبي ومؤسسي، إلى جانب جني أرباح خاطف على بعض الأسهم الأخرى، مع ترقب محفزات جديدة بعد انتهاء موسم النتائج السنوية.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.54%، بضغط رئيسي من أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تراجعت أسهم «الدار» وثلاثي أبوظبي البنكي في مؤشر العاصمة بنسبة 0.73%.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 1.12 مليار درهم، منها 891.9 مليون درهم في سوق أبوظبي، و231.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 308.27 مليون سهم توزعت بواقع 144.7 مليون سهم في أبوظبي، و162.57 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6145 صفقة.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.54% إلى مستوى 2507.8 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والاستثمار والسلع والنقل والتأمين والبنوك والخدمات. وتراجع قطاع العقار 1.57%، بعد تراجع «إعمار العقارية»1.67%، و«إعمار مولز» 1.19%، و«ديار» 3.3%، و«داماك» 2.6%، و«الاتحاد العقارية» 1.88%، في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.37%. ونزل قطاع البنوك 1.74% نتيجة نزول «دبي الإسلامي» 0.21%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.52%.

وهبط قطاع الاستثمار 2.12%، نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 2.04%، و«سوق دبي المالي» 3%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.18%. وانخفض قطاع النقل 1.54% بعد انخفاض «أرامكس» 2.79%، فيما استقر «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» بدون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.73% عند مستوى 5629.53 نقطة، بعد تراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار والتأمين والصناعة والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 1.16% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 1.07%، و«أبوظبي التجاري» 2.45%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.24%. وانخفض قطاع العقار 1.04%، نتيجة انخفاض «الدار» 1.1%، فيما استقر «رأس الخيمة العقارية» من دون تغيير. وتراجع قطاع الاتصالات 0.3% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع قطاع الاستثمار 0.2%، مع تراجع «الواحة كابيتال» 1.61%، و«إشراق» 2.37%.

وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة 0.2%، مع ارتفاع «طاقة» 0.72%، و«أدنوك للتوزيع» 0.5%، على الرغم من تراجع «دانة غاز» 0.85%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 58.36 مليون درهم، مغلقاً عند 3.52 درهم، تلاه «دبي للاستثمار» بسيولة بقيمة 35 مليون درهم ليغلق عند 1.44 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 26.3 مليون درهم ليغلق عند 10.95 درهم. وفي سوق أبوظبي تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 227.67 مليون درهم، وأقفل عند 14.84 درهم، تلاه «الدار» بتداولات بقيمة 211.7 مليون درهم ليغلق عند 3.61 درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 168.5 مليون درهم، مغلقاً عند 46.8 درهم.

وسجل «الرمز» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 6.55%، مغلقاً عند 0.65 درهم، بينما سجل «الإمارات للمرطبات» ارتفاعاً بنسبة 4.97% إلى 26.75 درهم.

وكان في مقدمة الارتفاعات في سوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 7.04% إلى 5.78 درهم، فيما كان في مقدمة المتراجعين «بنك الشارقة» بـ2.47% إلى 0.632 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.57 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 16.57 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.62 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و12.93 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، وبنسبة طفيفة جداً محصلة بيع العرب.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 54.76 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.95 مليون درهم محصلة شراء العرب و6.15 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و40.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 54.76 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار 51.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 31.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و20.39 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 51.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 31.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و20.39 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.