شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شركة إيطالية ناشئة تطور مشاريعها المستقبلية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «منطقة 2071» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، عن استضافة 11 شركة إيطالية ناشئة مشاركة في الدورة الثانية للبرنامج العالمي للشركات الناشئة، الذي تديره وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات.

تأتي هذه الخطوة في إطار شراكة مؤسسة دبي للمستقبل مع وكالة التجارة الإيطالية، وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، وإتاحة الفرصة للشركات للاطلاع على التجربة الإماراتية الرائدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، واستقطاب أصحاب الأفكار والمشاريع المستقبلية، وتوفير فرص استثمارية وشراكات مع جهات حكومية وخاصة تساعد الشركات على توسيع أعمالها.

وتنظم «مسرعات دبي المستقبل» برنامجاً مكثفاً للشركات المشاركة على مدار 8 أسابيع يتضمن عدداً من ورش العمل والجلسات التفاعلية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات وتحليل الفرص والشراكات المحتملة، إلى جانب عدد من الفعاليات الترويجية والتسويقية، والأنشطة الاجتماعية والثقافية، التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركاء مؤسسة دبي للمستقبل على المستويين الوطني والعالمي.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن استضافة الشركات الإيطالية الناشئة في «منطقة 2071» ستسهم بتعريفها على أبرز الفرص الاقتصادية الواعدة وأكثر القطاعات الرئيسية والحيوية نمواً في مدينة دبي والمنطقة، وستعزز قدرتها على فهم متطلبات الأسواق المحلية، وتطوير حلول مبتكرة تسهم بتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية المستقبلية القائمة على تبني الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

من جهته أشاد نيكولا لينر سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات باستضافة مؤسسة دبي للمستقبل لـ 11 شركة ناشئة إيطالية مبتكرة ضمن هذه المبادرة، مؤكداً أن الابتكار ركيزة رئيسية لتعزيز متانة العلاقات الثنائية بين إيطاليا والإمارات. وقال إن هذه المبادرة تتيح فرصة لتسليط الضوء على جهود إيطالياً في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والتي وصل عددها لأكثر من 11,900 شركة مسجلة بنهاية العام الماضي.

دعم رواد الأعمال الإيطاليين

وقال أميديو سكاربا مدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي: يهدف البرنامج العالمي للشركات الناشئة إلى دعم رواد الأعمال الإيطاليين وتوفير فرص لهم لعرض وتطوير منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة في الخارج، انطلاقاً من أهمية تعزيز دور التكنولوجيا في صناعة المستقبل»، مشيراً إلى أن 18% من الشركات الناشئة الإيطالية الجديدة تم تأسيسها من قبل شباب تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

وأضاف: «تستضيف الدورة الثانية للبرنامج 108 شركات ونحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل لاستضافة 11 شركة ناشئة إيطالية مبتكرة في دولة الإمارات وإتاحة الفرصة لها لتوسيع الأعمال وبناء القدرات والمشاركة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال».

البرنامج العالمي للشركات الناشئة

يضم البرنامج العالمي للشركات الناشئة في دورته الحالية أكثر من 100 شركة إيطالية ناشئة مبتكرة في مختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الطبية، والاقتصاد الدائري، والمدن الذكية، والنقل، وغيرها، وتعد دولة الإمارات واحدة من 10 دول حول العالم تستضيف الشركات المشاركة في البرنامج.

وتشمل قائمة الشركات الإيطالية التي تستضيفها منطقة 2071 كلاً من: بي سي سي استوديو (BCC Studio)، وبيوبيك (Biopic)، وجيكس أكاديمي أوروبا (Geeks Academy Europe)، وفايند ماي لوست (Find My Lost)، وشركة (MIEEG)، وبيجرو (Pigro)، وستراتيجيك بي آي إم (Strategic BIM)، وسيمبرياجو (Symbriago)، وتوليمايكا (Tolemaica)، وفاليامو (Valiamo)، وشركة (Uose).

منصة لتصميم المستقبل

الجدير بالذكر أن «منطقة 2071» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق العديد من المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة، وتشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج دولة الإمارات في تصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071.

كما تضم «منطقة 2071» العديد من مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسية مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية.