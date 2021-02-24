شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج جديد لإنارة شوارع أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نفذت بلدية مدينة أبوظبي النموذج التجريبي للإنارة الجديدة لشوارع جزيرة أبوظبي، وذلك في مدينة شخبوط بالبر الرئيسي (حوض 22)، عبر تركيب 3 تقنيات مختلفة ومتنوعة لإنارة الشوارع.

وتعتمد التقنية الأولى على الإنارة بالطاقة الشمسية، حيث تم تركيب 18 عمود إنارة بالطاقة الشمسية، والثانية «كشافات LED» وتم تركيب 10 وحدات منها، والثالثة، استخدام نوع جديد من مصابيح LED تسمى «كورن كب»، وتسمح باستبدال المصابيح التقليدية القديمة من دون تغيير علبة (أو كشاف) المصباح، وتم استبدال 75 وحدة إنارة منها.