بلدية دبي تُكرِّم الوحدات التنظيمية الفائزة بجوائز خلال 2020

دبي: ”الخليج 365”

نظمت بلدية دبي حفلاً افتراضياً لتكريم الوحدات التنظيمية الحاصلة على الجوائز الريادية خلال النصف الثاني من عام 2020، وشهد الحفل الافتراضي حضور داوود الهاجري مدير عام البلدية والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الدائرة، ويأتي التكريم في إطار حرص بلدية دبي على دعم وتشجيع العاملين كافة في وحداتها التنظيمية بمختلف تخصصاتهم لمواصلة تحقيق الإنجازات والنجاحات.

وقال داوود الهاجري: «نستلهم من قيادتنا الرشيدة أهمية التحفيز وبث الروح الإيجابية والدعم المعنوي في نفوس العاملين في مختلف قطاعات الدائرة، لما في ذلك من أثر إيجابي كبير في تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق الإنجازات، حيث تمكنت وحداتنا التنظيمية خلال العام الماضي والنصف الثاني منه على وجه الخصوص من اقتناص أبرز الجوائز الريادية التي تضاف إلى مسيرة الإنجازات الرائدة لبلدية دبي».

وتشمل الجوائز الريادية التي حصدتها قطاعات بلدية دبي خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020، الجائزة العالمية MIKE لتصنيف البلدية ضمن أفضل خمس مؤسسات على مستوى العالم في مجال إدارة المعرفة والابتكار.

وفازت بلدية دبي بجائزة WAN AWARDS 2020، عن فئة التخطيط الحضري للمشاريع المستقبلية، وذلك عن تصميم «مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية» والذي تم اعتماده مؤخراً من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك جائزة Energy Management Insight، التي حصدتها بلدية دبي ضمن فئة الريادة في إدارة الطاقة وذلك عن نظام إدارة الطاقة لمبنى الطوار المستدام، وفازت البلدية أيضاً بجائزة الطاقة العالمية ضمن فئة المشروع الوطني للاستدامة وذلك عن مشروع «المركبة المتنقلة لرصد بيئة الهواء» وجائزة مجلس التعاون في مجال العمل البلدي، وجوائزStevie Award-International Business، حيبث حصلت البلدية على الفئة الذهبية لجائزة Stevie Award-International Business عن فئة (ORGANISATION - UTILITIES -LARGE)، والجائزة البرونزية عن فئة (Energy industry innovation of the year 2020) عن مشروع استخدام الطاقة الشمسية في تجفيف مخلفات الصرف الصحي الصلبة (الحمأة).

وحصلت مبادرة التحول الرقمي في العقود (Digital Transformation) على الفئة الذهبية لجائزة Stevie Award-International Business عن فئة (Achievement in Growth)، وتهدف هذه المبادرة إلى مواكبة التوجهات الحكومية في تطبيق أفضل الحلول التقنية في مجال الشراء والتعاقد وتسهيل إجراءات العمل، كما شاركت بلدية دبي ضمن فئة إدارة الموارد البشرية المتميزة (Human Resource Department of the Year)، حيث حصدت الفئة الفضية، وذلك عن مبادرة «الموارد البشرية تخلق أسعد بيئة عمل في بلدية دبي».

وفازت بلدية دبي بالمركز الأول في جائزة Procurement Middle East Excellence، عن فئة «أفضل مشروع شراء»، وجائزة The green world award عن فئة «أفضل الممارسات البيئية» عن مبادرة «برنامج الرصد والتنبؤ بجودة الهواء».