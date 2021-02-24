شكرا لقرائتكم خبر عن إيجور: لست راضياً عن نفسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قال البرازيلي إيجور كورنادو «مايسترو» الشارقة، إنه ليس راضياً عن نفسه، واعداً بظهور مميز لـ«الملك» في المباريات المقبلة.

وقال إيجور قبل لقاء القمة أمام الجزيرة، الجمعة: «نعرف جيداً خطورة فريق الجزيرة، وعلينا أن نكون في أعلى درجات التركيز كي نعود إلى مستوانا، وعلينا التضحية من أجل الفوز، والجزيرة فريق صعب ويعاقب على أي هفوة ويجب أن نقدم أفضل ما عندنا في هذه المباراة بالتحديد».

وأضاف: كل اللاعبين تقع عليهم مسؤولية النجاح والفشل، كما أن اللاعبين الذين لا يشاركون في المباراة تقع عليهم مسؤولية لأننا نتدرب ونعمل مع بعضنا بعضاً، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد وبالتضامن مع بعضنا بعضاً، وفي اللحظات الصعبة والحرجة يجب أن يكون تفكيرنا إيجابياً، لأنه سيكون المخرج الذي ينقذنا خلال الأوقات الصعبة، ونحن نعمل كأسرة واحدة لأجل تقديم الأفضل، وكما يعلم الجميع سنخوض مباراة كبيرة أمام فريق كبير، ويجب أن نكون متقاربين في الخطوط، وأن نعمل سوياً كفريق لتقديم عمل إيجابي، وفي كرة القدم دائماً النتائج هي الأهم وتجعل الكل سعيداً، حتى إذا كان الأداء غير جيد فالكل يذهب إلى بيته سعيداً.

وعن تراجع مستواه قال «هذا صحيح من بداية الموسم، أنا غير راض عن مستواي، لكن يجب أن نقف مجدداً، واجهنا مصاعب ولكن ما زلنا على رأس ترتيب الدوري، وبالنسبة إلي سأقدم أفضل ما عندي مثلما كنت دائماً، وليس لدي أي مشكلة مع أحد، ونحن كزملاء في الملعب هدفنا واحد، وكلنا يد واحدة لأجل تحقيق كل أهدافنا وطموحاتنا، وأنا سعيد مع الشارقة وفي غاية السعادة، وإذا كان لدي مشكلة واحدة فهي أنني لست سعيداً مما نقدمه كفريق، ومما أقدمه أنا شخصياً، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يزعجني ويشغل تفكيري، وما أريد قوله هنا، انه في الأوقات الصعبة تكثر الأحاديث والتعليقات السلبية، ويجب أن نكون إيجابيين وتفكيرنا إيجابياً، ونرمي كل ماهو سلبي خلف ظهورنا لأنه لن يفيدنا، فربما البعض الذي يورد أموراً خاطئة لا يريدنا أن نعود إلى مستوانا، ولا يريد لنا الاستقرار والتألق الذي نتمتع به، وثقتنا بأنفسنا كبيرة في العودة القوية بالعمل والتركيز».

