شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكية الشارقة» تطلق فرعاً لـ «ألفا لامبادا ديلتا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق مركز الدعم الأكاديمي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أول فرع دولي لجمعية «شرف»؛ (ألفا لامبادا ديلتا)؛ لطلبة السنة الأولى؛ حيث تم تسجيل 200 طالب وطالبة متميزين من الجامعة؛ ليكونوا أول أعضائها في تاريخ 11 فبراير/شباط. وقالت الدكتورة ميهفاش علي، مديرة المركز: «سعيدون للغاية أننا استطعنا أن ننقل هذه التجربة إلى دولة الإمارات. أصبح طلبة الجامعة الآن جزءاً من مجتمع عالمي من طلبة السنة الأولى المتفوقين، والذين هم على استعداد لإحداث تأثير على نطاق عالمي. إن جمعية شرف (ألفا لامبادا ديلتا) توفر لطلابنا المتفوقين في السنة الأولى منحة دراسية عالمية، وفرصاً للقيادة والتواصل، وستفتح لهم أبواباً لتحقيق المزيد من التقدم خلال السنوات القادمة». ويقدم فرع الجمعية فرصاً قيادية للطلبة من مختلف التخصصات والخلفيات؛ للتواصل مع زملاء الدراسة الآخرين المتشابهين بدرجة الوعي والتفكير، ما يعزز من شعور الانتماء الذي يوّلد الكفاءة الذاتية والنجاح.