شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات استوردت 13 ألف طن من التفاح الفرنسي في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زاد تصدير التفاح الفرنسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 46386 طنا مقارنةً بـ39839 طناً العام السابق، وبلغت صادرات الإمارات قرابة 13 ألف طن. أكدت إنترفيل، المنظمة الفرنسية المتخصصة في الفواكه والخضراوات الطازجة والمسؤولة عن الترويج للتفاح الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، مشاركتها في معرض جلفود 2021 في دبي على الرغم من القيود المفروضة التي سببها تفشي فيروس (كوفيد-19)، وذلك من خلال الكشف عن آخر وأحدث أرقامها التجارية التي أظهرت زيادة في صادرات التفاح الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقاً لآخر وأحدث أبحاث السوق، فقد زادت صادرات التفاح الفرنسي بنسبة 16.43% بين شهر أغسطس من عام 2019 وشهر يوليو من عام 2020 (مقارنة مع عامي 2018-2019)، وهو ما يمثل حوالي 11% من إجمالي صادرات التفاح الفرنسي. وبالمجمل، فقد زادت أرقام تصدير التفاح الفرنسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدما تم تصدير 46386 طن من التفاح الفرنسي مقارنةً بالعام السابق الذي تم تصدير 39839 طناً منه، وكانت أكبر ثلاثة أسواق رئيسية مستوردة للتفاح الفرنسي هي: المملكة العربية السعودية بـ (12975 طناً) ثم الإمارات العربية المتحدة بـ (12920 طناً) ومن ثم مصر بـ (6210 أطنان)، والتي تستورد مجتمعة مع بعضها أكثر من 66% من صادرات التفاح الفرنسي إلى المنطقة، وتشمل الأسواق الرئيسية الأخرى: إسرائيل وقطر والكويت وسلطنة عمان. وقال دانييل سواريس، مدير التسويق الدولي في إنترفل: يعكس ارتفاع أرقام صادراتنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدى الجودة الفائقة لتفاحنا الفرنسي، وهو تفاح صحي للغاية وذو نكهة مميزة، كما يتم إنتاج 65% من التفاح الفرنسي ضمن أكثر من 1300 بستان صديق للبيئة، ما أسهم أيضاً بشكل كبير في زيادة شعبية التفاح الفرنسي.