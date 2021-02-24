«دستركت 2020» تعقد شراكات جديدة لتحفيز بيئة الابتكار

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دستركت 2020»، المدينة الذكية التي تتمحور حول الإنسان، عن توقيعها العديد من اتفاقيات الشراكة الرئيسية التي تساهم في تحفيز بيئة الابتكار والمشاريع الناشئة لديها، بالتزامن مع أسبوع الابتكار السنوي في دولة الإمارات «الإمارات تبتكر 2021»، الذي يقام على مدى أسبوع كامل في أنحاء الدولة. وتُسلّط «دستركت 2020» الضوء خلال هذا الحدث على مساهمتها في دفع عجلة الابتكار في دولة الإمارات ودعم مساعي الدولة لتصبح الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل في العالم.

وتجمع «دستركت 2020» تحت مظلتها نخبة من المؤسسات العالمية، ومن بينها العديد من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500» لأكبر 500 شركة في العالم، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والمختبرات ومسرّعات الأعمال ورؤوس الأموال الاستثمارية، لتحفيز بيئة الأعمال القائمة على الابتكار. وبصفتها مجتمعاً ذكياً يتمحور حول الإنسان، تم دعم «دستركت 2020» بشبكة اتصالات الجيل الخامس والعديد من التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء، إضافة إلى مختبر حضري وبيئة مصممة لتلبية احتياجات الشركات والناس الذين سيعيشون ويعملون فيها. وستسهّل «دستركت 2020» التعاون وتمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة من اختبار وتجربة الأفكار والحلول التي من شأنها التأثير إيجاباً في تطور قطاعاتها.

وإضافة إلى كبار المستأجرين العالميين لديها – مثل شركة «سيمنس» الألمانية، و«ترمينوس تكنولوجيز» التي تتخذ من شنغهاي مقراً، وموانئ دبي العالمية – أعلنت «دستركت 2020» عن تحالفات محلية ودولية جديدة مع الهيئات والمؤسسات الداعمة للمشاريع الناشئة من دولة الإمارات والأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وناميبيا وسلوفينيا وماليزيا والولايات المتحدة وبوتسوانا. وسيرفد الشركاء الجدد برنامج الانطلاق من دبي «سكيل 2 دبي» بمحفظة متنوعة من المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة الدولية، لإنشاء شبكة من المشاريع الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية في قلب منظومة الابتكار.

ويهدف برنامج «سكيل 2 دبي» إلى دعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ذات القدرات العالية لتأسيس أعمالها في دولة الإمارات ضمن «دستركت 2020»، والانطلاق منها إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية الأخرى. و«سكيل 2 دبي» هو برنامج دعم خال من تملك الأسهم، وتشمل فوائده مساحة عمل مجانية لمدة عامين في «دستركت 2020»، وتأشيرة لمدة عامين، ودعم تأسيس الأعمال، والحصول على أسعار خاصة من مزودي الخدمات، والوصول إلى الفعاليات الاجتماعية، وغيرها من فعاليات التواصل.

وتضم قائمة الشراكات الدولية الجديدة التعاون بين «سكيل 2 دبي» وحاضنة الأعمال الأمريكية «معهد المؤسسين»، والمراكز البريطانية للأعمال، ووزارة الصناعة والتجارة في ناميبيا، والصندوق السلوفيني للشركات، والمركز الماليزي العالمي للابتكار والإبداع، وهيئة الشركات المحلية في بوتسوانا، إضافة إلى شركة «ماجنيت» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً.

كما تم تصميم البيئة المادية الفريدة التي تتمحور حول الإنسان في «دستركت 2020» – التي تعيد استخدام 80% من البنية التحتية والمعالم المعمارية المتميزة المخصصة لفعاليات إكسبو 2020 دبي – بهدف تعزيز آليات التعاون والمساحات التي تدعم الابتكار وتضمن تحقيق الازدهار.

وقالت تاله الأنصاري، مدير منظومة الابتكار وبرنامج «سكيل 2 دبي» في «دستركت 2020»: «نصمم منظومة ابتكار ومجتمعاً من شأنهما تمكين الشركات في «دستركت 2020» من توظيف قدراتها، وندرك مدى صعوبة التوسّع ودخول أسواقٍ جديدة بالنسبة لمعظم الشركات. وقد صممنا برنامج «سكيل 2 دبي» خصيصاً لتلبية احتياجات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ودعمها في رحلتها، في ضوء دراسة الصعوبات التي تواجهها تلك الشركات».

وقال سمير سورتور، العضو المنتدب لحاضنة الأعمال «معهد المؤسسين» في دولة الإمارات: «لا شك في أن تعاوننا مع دستركت 2020 هو خطوة ذكية لمؤسستنا وشركات التقنية العالمية الناشئة التي ندعمها. ولعل القاسم المشترك بين معهد المؤسسين ودستركت 2020 هو تقدير التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وكذلك الإمكانات الهائلة لتغيير القطاع، والتي هناك حاجة ملحّة لاستكشافها عند التغلب على هذه التحديات. ونتطلع إلى توصية أبرز مؤسسينا وشركاتنا الناشئة العالميين من أجل التعاون مع دستركت 2020، حيث سيزودهم البرنامج العالمي لرواد الأعمال (سكيل 2 دبي) بالدعم اللازم لتحقيق الازدهار في سوق جديدة - في دبي ودولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

وقال ريشس موتشيه، الرئيس التنفيذي لهيئة الشركات المحلية في بوتسوانا: «هذه الشراكة الاستراتيجية مع برنامج سكيل 2 دبي في دستركت 2020 تدعم بالشكل الأمثل رسالتنا الهادفة لبناء قطاع مبتكر وتنافسي ومستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة في بوتسوانا. ونحن ممتنون لهذه المبادرة التي تتيح تنمية القدرات وفرص الوصول إلى الأسواق لتسريع نمو المؤسسات. وستضمن هيئة الشركات المحلية التنفيذ الناجح لهذا البرنامج من خلال اتخاذ إجراءات مدروسة ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بوتسوانا لتوفير منتجات وخدمات ملائمة لسوق دبي. ونتطلع قدماً إلى استكمال هذه الخطوة التعاونية البنّاءة والقادرة على إحداث نقلة نوعية في مشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع مسيرة التنويع والنمو الاقتصادي».