شكرا لقرائتكم خبر عن كيا تقدم طرازها الجديد «كرنفال 2022» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «كيا موتورز» النقاب عن سيارتها الجديدة من طراز «كرنفال 2022» متعددة الأغراض، والمعروفة أيضاً باسم «ميني فان». والتي ستتواجد في الأسواق بداية الربع الثاني من هذا العام.

وتتميز سيارة «كرنفال 2022» بمظهر خارجي مستوحى من سيارات الدفع الرباعي مع شبكة أمامية كبيرة وإضاءة أمامية وخلفية عصرية وتصميم شامل يبدو أكثر جرأة.

ويضم الطراز الجديد أيضاً مجموعة من ميزات الأمان الجديدة، بالإضافة إلى تكوينات منزلقة للمقاعد الخلفية مع أدوات تحكم في الطاقة وامتدادات للساق تشبه إلى حد كبير كرسي الاستلقاء التقليدي. ناهيك عن شعار كيا الجديد الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام

يعد التغيير الجذري في التصميم الأخير، الأحدث في قطاع سيارات الميني فان، حيث يحاول صانعو السيارات التنافس ضد سيارات «الكروس أوفر» وسيارات الدفع الرباعي، وهي قطاعات يتدفق عليها العملاء من أجل مساحتها وقدرتها وشخصيتها الأكثر قوة. (وكالات)