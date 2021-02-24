شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون اللاتيه».. نُخبة صانعي القهوة في «جلفود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقطب صانعو القهوة الأضواء أثناء فعاليات بطولة «فنون اللاتيه» التي انطلقت على هامش فعاليات معرض «جلفود 2021».

وتُعد البطولة واحدة من أبرز المنافسات المحلية والدولية في مجال فنون تحضير اللاتيه، وتعتمد على تصنيف الخبراء المشاركين وفقاً لخمسة مستويات من الأبيض وصولاً إلى الأسود. وكما هي الحال في الفنون القتالية، يجب على خبراء تحضير اللاتيه بمستوى معيّن من المهارات أثناء المنافسات؛ للارتقاء بمراكزهم ضمن التصنيف.

وشهد اليوم الرابع من معرض «جلفود» منافسات بين أصحاب التصنيف الأبيض والبرتقالي، بينما تنطلق المنافسة بين حاملي الحزام الأخضر والأحمر والأسود في اليوم الخامس من المعرض اليوم الخميس.

وسيحظى الفائزون بالتصنيفات الأخضر والأحمر والأسود بفرصة تمثيل دولة الإمارات في بطولة العالم لفن تحضير اللاتيه.