«الصكوك الوطنية» تتوسع إلى الشارقة لنشر ثقافة الادخار

الشارقة: ”الخليج 365”

في إطار الخطط التوسعية، أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، افتتاح فرعها الجديد في إمارة الشارقة، في «صحارى سنتر». وسيضاف هذا الفرع إلى الفروع الأخرى للشركة في أبوظبي ودبي ومدينة العين، فضلاً عن المركز الرئيسي الذي يقع في إمارة دبي أيضاً، وهو ما يسهم في زيادة الرقعة الجغرافية التي تغطيها الشركة في الإمارات، وسيسهم في تعزيز نشر ثقافة الادخار في الإمارات.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الصكوك الوطنية محمد قاسم العلي، أن افتتاح الفرع في إمارة الشارقة «صحارى سنتر» أصبح ضرورة لا غنى عنها، نظراً لأهمية هذه الإمارة في المسيرة الاقتصادية للدولة وكثالث أكبر إمارة من حيث تعداد السكان.

وأضاف أن الإمارة تتميز بالطابع العائلي، وهو ما يبرر ضرورة تواجد «الصكوك الوطنية» في هذه الإمارة، خصوصاً أن هذه الفئة من المجتمع، هي الركيزة التي تستهدفها الشركة في إطار استراتجيتها الرامية للتشجيع على ثقافة الادخار ومساعدتهم في ترتيب أولوياتهم المالية بشكل حكيم وتقسيم النفقات إلى فئات يسهل من خلالها ضبط المصاريف وتحديد المبلغ الواجب ادخاره والالتزام بذلك، من أجل أن تصل إلى الاستقرار المالي السليم.

وأوضح العلي أن افتتاح هذا الفرع أتى لسببين رئيسيين، الأول هو الانتشار الجغرافي لعملاء الصكوك الوطنية في كل إمارات ومدن الدولة، وهو ما يتطلب القرب من العملاء، لذلك كان لا بد من افتتاح فرع للشركة في الشارقة، ما يسهّل عملية الادخار للعملاء المتواجدين في الإمارة والمدن المجاورة. أما السبب الثاني، فيتمثل في هدف الوصول إلى كافة سكان الإمارات لتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع بكافة أطيافه، والتي من المخطط أن تفتتح بموجبها الشركة فروعاً في كل إمارات الدولة ومدنها، إن شاء الله.

وأكد العلي، أن التوسع الذي تشهده «الصكوك الوطنية» من خلال افتتاح فروع لها في الإمارات، وفرع الشارقة يؤكد النجاح الذي تشهده الشركة في أعمالها، والذي تؤكده نسبة النمو خلال 2020 حيث ارتفعت قيمة المدخرات في محفظة الشركة بـ 21% عن عام 2019، ويسهم في نشر ثقافة الادخار في الإمارات لتقوية الصحة المالية، وهو ما نطمح إلى تعميمه على كل فرد في الإمارات سواء كان مواطناً أم مقيماً.