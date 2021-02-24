شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع عودة التكنولوجيا للتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثر أسهم شركات التكنولوجيا ببواعث القلق حيال التقييمات، بينما ارتفعت بعض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية توقعا لانتعاش.