شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للغذائية: نمثل 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود بزان عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القطاع الغذائى فى مصر استطاع أن يوفر للشعب المصرى كل ما هو محتاجه خلال ذروة أزمة انتشار فيروس كورونا فى عام 2020 ولم نشعر بأى نقص أو أزمة فى توافر السلع، كما أن المواطنين الذين كان لديهم خوف وهلع وقاموا بشراء كميات كبيرة من السلع استطعنا توفير كل احتياجاتهم بدون وجود أى مشاكل.

ولفت إلى أنه بالحديث عن التصدير نجد أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم قطاعات التصدير، ولدينا رؤية فى خطة الـ 5 سنوات المقبلة تؤكد على الاستمرار فى النمو، ونمثل حاليا 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، ورقم 3 فى قطاع التصدير، ونستهدف الوصول إلى رقم واحد أو اثنين من القطاعات الأكثر تصديرا الفترة المقبلة.

وأضاف بزان خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مع مصلحة الجمارك عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تطبيق نظام التسجيل المسبق قبل الشحن aci، إنه رغم التحديات التى واجهناها فى 2020 ، استطاع القطاع الحفاظ على نحافظ على 3.5 مليار دولار تصدير فى ظل ظروف شديدة التعقيد وإجراءات صعبة فى التصدير والإفراج للدول التى كنا نصدر لها، واستطعنا أن نصل إلى نصف مليون دولار من الصادرات للدول الأوروربية التى مثلت 7% من صادرتنا وهو ما يدلل على أننا قطاع قوى وقادر على موافقة الاشتراطات الدولية الأوروربية فى عز الأزمات .

وتابع عضو المجلس التصديرى للغذائية، إن منظومة التسجيل المسبق للشحن من أهم خطوات الدولة وستساعد القطاع الفترة المقبلة فى القدرة على المنافسة بصورة أكبر، ويقوم المجلس حاليا بعمل سلسلة ندوات أهمها مع مصلحة الجمارك، وستسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى وتقليل الرسوم، وكلما قل الوقت سيؤدى لوجود مرونة أكبر فى الوصول للأسواق .