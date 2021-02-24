شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك: 4 فوائد لنظام التسجيل قبل الشحن أبرزها تقليل سعر السلع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن فوائد العمل بنظام منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة "aci " وهو نظام الشحنات المسبقة والمعمول به فى معظم دول العالم هى:
1 - يقلل زمن الإفراج .
2 - يحسن وضع مصر فى تأهيل البنك الدول .
3 - تكلفة السلعة تقل فى السوق المحلى .
4 – يمنع استيراد سلع غير مسموح دخولها مصر وتقف فى الموانىء وتهمل ويضع لها تكاليف التخلص منها وإعدامها واستهلاك الكثير من الوقت.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك، إن بيانات الشحنة تكون مسجلة بالمصلحة قبل الشحن ونقوم بعمل إدارة المخاطر عليها، وإخطار البنك والجهات الرقابية مثل سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم إبلاغهم بالشحنة وأهم مواصفاتها بحيث نضمن وصول السلعة ووجود إجراءتنا عليها، ويتم الإفراج بسرعة ويسر .