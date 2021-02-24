شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغرم 3 شركات 30 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض إلتزام مالي على 3 شركات وهي مصر للزيوت والصابون، الدولية للمحاصيل الزراعية، سندات التعمير للتوريق، 10 آلاف جنيه لكل شركة، يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

وعاقبت اللجنة، شركة مصر للزيوت والصابون لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وعاقبت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية، فيما لم تلتزم سندات التعمير للتوريق بالمادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.