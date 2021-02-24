شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تتفق مع نظيرتها الأكرانية على تنظيم فاعليات لتنشيط التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأنه تم الاتفاق مع جنيدى شيزيكوف رئيس اتحاد الغرف الاوكرانية أثناء زيارته للقاهرة على تنظيم عدد من الفاعليات لتنمية العلاقات الاقتصادية والربط بين الشركات من الجانبين فى مختلف القطاعات، وجاء ذلك في إطار خطة اتحاد الغرف التجارية لدعم الاقتصاد من خلال تنمية الصادرات السلعية والخدمية وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن تلك الفاعليات ستبدأ بمؤتمر افتراضى ولقاءات ثنائية يوم 18 مارس، يليها منتدى الاعمال المصرى الأوكرانى الذى سيعقد فى ابريل بالقاهرة بالتزامن مع الاجتماع الثامن اللجنة الوزارية للتعاون الاقتصادى والعلمى برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولى، يليها ملتقى متخصص للزراعة والصناعات الغذائية بالقاهرة يشارك به وفد من اتحاد المزارعين الأوكرانى، ثم يختتم بتظيم وفد مصرى لاوكرانيا فى شهر يونية القادم بالتواكب مع زيارة معالى وزير الخارجية سامح شكرى

وأكد العربى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية الدكتور بدر عبد العاطى وسفير مصر باوكرانيا أيمن الجمال وإيفهين ميكيتينكو سفير اوكرانيا بمصر والذين شاركوا فى اللقائات التنسيقية.

وأوضح العربى أن الهدف من تلك الفاعليات هو تحقيق التوازن فى الميزان التجارى الذى تجاوز 2,6 مليار دولار ويميل لجانب اوكرانيا بسبب واردات القمح، وكذا جذب الاستثمارات الاوكرانية فى مصر التى تجاوزت 400 مليون دولار فى قطاعات الاتصالات والبناء والتمويل والخدمات والسياحة والصناعة والزراعة، بخلاف الاستثمارات فى استكشاف واستخراج النفط والغاز باكثر من 500 مليون دولار، فى عدة حقول نفطية في منطقة علم الشاويش على الحدود مع ليبيا، وكذا تنمية السياحة حيث تتربع اوكرانيا الان على قمة السياحة الوافدة لمصر باكثر من 727 ألف فى 2020 اثناء جائحة كورونا حيث كانت أوكرانيا من أوائل الدول التي عادت إلى مصر في شهر يوليو الماضي بمجرد عودة الطيران من جديد بعد غلقه، بعشرات الرحلات يوميا إلي الغردقة وشرم الشيخ وثلاث رحلات منتظمة أسبوعيا من كييف إلى القاهرة، ونتوقع زيادة عدد السائحين فى 2021 ليتجاوز ارقام 2019 التى تجاوزت 1,5 مليون سائح حيث احتلت فى ذلك العام المركز الثانى بعد المانيا.

وأكد العربى أن أن مصر هى الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، الامر الذى سيتنامى مع توجه الشركات الاوكرانية لاستخدام مصر كبوابة لدخول الاسواق الافريقية من خلال التصنيع المشترك.

وأضاف العربى أن هناك اكثر من 5000 مواطن أوكراني يعيشون على ارض مصر، كما ان هناك اكثر من 3500 طالب مصرى يدرسون بالجامعات الاوكرانية ذات المركز المتقدم عالميا.

وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد بان المنتدى الافتراضى يوم 18 مارس سيركز على التعاون فى قطاعات الزراعة والغذاء، والادوية والمستلزمات الطبية، والبترول والغاز، والاستثمار والتصنيع المشترك بغرض اعادة التصدير لمناطق التجارة الحرة التى تتجاوز 3,1 مليار مستهلك فى افريقيا والوطن العربى والاتحاد الاوروبى وامريكا الجنوبية.

وأشار عز إلى أن المنتدى سيتحدث به رؤساء الاتحادين المهندس ابراهيم العربى و جنيدى شيزيكوف، ثم سفراء الدولتين أيمن الجمال و إيفهين ميكيتينكو، ثم نواب وزراء الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى وديميتريو سينيك، ثم نواب وزراء التجارة، ابراهيم السجينى و تارار كاشكا، ثم وزراء التموين معالى الدكتور على المصيلحى ومعالى اولجا تروفيماسيفا، ثم رؤساء لجان الحبوب اسلام سالم ونيكولاى جوراتشوف، ثم رؤساء لجان الادوية والمستلزمات الطبية الدكتور على عوف وفلاديسلاف ستراشنى، ثم عرض تفديمى عن فرص التعاون الثلاثى والاستثمار من رئيس هيئة الاستثمار الاوكرانية سيرجى تسيفكاش وامين عام اتحاد الغرف التجارية.

وأوضح أن الشركات من الجانبين ستقوم بتقديم نفسها فى نهاية المنتدى وسيتم عقد لقائات ثنائية لتشبيك الشركات بهدف خلق تحافات تجارية واستثمارية.