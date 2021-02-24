شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جوجل (GOOG) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 2,000.91، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ومحاولات السهم المستمرة لاكتساب زخماً إيجابياً، ولكنه استطاع أن يرتد ارتفاعاً من هذا السعر ليحول خسائره الصباحية إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.29% بما يعادل 5.98 نقطة ليستقر على سعر 2,070.86 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 2,055.77، ليستهدف مستوى المقاومة 2,185.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد