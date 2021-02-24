شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مايكروسوفت (MSFT) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم المهم 232.55، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.53% بما يعادل -1.24 نقطة ليستقر على سعر 233.27 دولار، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 232.55، ليستهدف مستوى المقاومة 255.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه