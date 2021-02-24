شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنيفيديا (NVDA) في جلسة اتسمت بالتذبذب، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.49% بما يعادل -8.55 نقطة ليستقر على سعر 565.68 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في الوقت الذي نلاحظ فيه بدأ ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة المحوري 587.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 661.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه