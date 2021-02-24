شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى 13 شهرا ، وبعدما أظهرت بيانات أولية ارتفاع مفاجئ فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،ويدعم الأسعار فى الوقت الحالي توقعات عجز المعروض خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% إلى مستوي 62.49$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.22$، وسجل أدنى مستوي عند 60.99$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.0% إلى مستوي 66.32$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.03$ ، وسجل أدنى مستوي عند 64.81$.

عند تسوية الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.6% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 62.97$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% ، بعدما سجلت مستوي 66.76$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 19 شباط/فبراير، فى أول زيادة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات خبراء طاقة انخفاض بحوالي 5.2 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 6.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 200 ألف برميل يوميا ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.8 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أظهر أحدث تقارير مجموعة جولدمان ساكس عن أسواق الطاقة ، وجود عجز فى سوق النفط خلال الربع الأول من هذا العام ، بفضل تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ، ونقص المعروض فى ظل تخفيضات تحالف أوبك بلس والخفض الطوعي فى إنتاج المملكة العربية السعودية بحوالي مليون برميل فى شباط/فبراير وآذار/مارس المقبل.

وقالت مؤسسة "مورجان ستانلي" فى مذكرة إن سوق النفط العالمية تعاني من نقص فى المعروض بحوالي 2.8 مليون برميل يوميا حتى الآن هذا العام ،ورفعت توقعات خام برنت خلال الربع الثالث إلى 70$ للبرميل.