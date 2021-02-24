شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى 6 أسابيع قبيل استكمال شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ليقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل استكمال شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" النصف سنوية عن السياسة النقدية أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 89.98 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.10 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.16 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 89.94 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

استأنفت العملة الأمريكية خسائرها يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تفاؤلا بتحقيق الاقتصاد العالمي تعافيا بأسرع من التوقعات خلال العام الجاري ، خاصة بعد بيانات نمو أفضل من التوقعات عن الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء أن معدلات التوظيف والتضخم لا تزال بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي ،وأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة مع الاستمرار فى شراء السندات لدعم تعافي الاقتصاد.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش يستكمل "جيروم باول" لشهادته عن السياسة النقدية والاقتصاد أمام اللجنة المالية بمجلس النواب الأمريكي.