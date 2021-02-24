شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد من أدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد بيانات النمو الألمانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لترتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، بعد بيانات نمو الاقتصاد الألماني بأفضل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي ، بجانب تأكيد البنك الفيدرالي الاحتياطي على مواصلة السياسة التحفيزية حتى تتحقق أهداف التوظيف والتضخم فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.4% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 406.7 نقطة ، بفعل عمليات البيع المفتوحة لأسهم شركات التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليرتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى ألمانيا.

سجل الاقتصاد الألماني نمو بمعدل 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي ، متجاوزا توقعات الخبراء نمو بمعدل 0.1% ،وسجل الربع الثالث نمو بمعدل 0.1% ، يعاذ هذا النمو إلى الطفرة القوية فى الصادرات بالتزامن مع تسارع نشاط البناء.

فى تقريره النصف سنوي عن السياسة النقدية الأمريكية ،أخبر رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مستهدفات التوظيف والتضخم ،وأنه من المحتمل أن يستغرق الاقتصاد وقتا طويلا لتحقيق المزيد من التقدم الكبير.

وفى محاولة لبث الطمأنينة فى الأسواق ،أكد باول أن المركزي الأمريكي ملتزما بالسياسة التحفيزية الحالية لدعم تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر استكمال الشهادة النصف سنوية فى وقت لاحق اليوم ،أمام اللجنة المالية بمجلس النواب الأمريكي ،حيث من المتوقع تقديم المزيد من التوقعات حول الاقتصاد الأكبر فى العالم ومزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الست جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.25%.