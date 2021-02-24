في معرض “آيدكس” .. “الوطنية للأنظمة الميكانيكية” تبرز قدراتها في تحويل المعرفة إلى منتج نهائي

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تشارك الشركة «الوطنية للأنظمة الميكانيكية»، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال نقل وتوطين التقنية بنسبة سعودة تجاوزت 95%، في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، من خلال الجناح السعودي وتحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة عددِ من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.

وتأتي مشاركة «الوطنية للأنظمة الميكانيكية» في معرض «آيدكس» تأكيداً علي اهتمامها بدعم المحتوى المحلي وسعيها الدائم لرفع نسبة مساهمتها في المنتج النهائي، وأن تكون أحد البوابات الرئيسية والخيار الأول لنقل وتوطين التقنيات وجذب الاستثمارات الأجنبية، فهي تعد من الشركات الرائد في منطقة الشرق الأوسط القادرة على تحويل المعرفة إلى منتج نهائي من خلال عدة مراحل ابتداءً من تحديد المواد الخام وتأكيد جودتها في معامل ومختبرات الشركة ومروراً بالتصميم والتصنيع حتى تصل لاختبار المنتج النهائي والتأكد من قدرته على تحقيق المهام المطلوبة.

وقال فهد العيسى، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية: “نسعى من خلال مشاركتنا بمعرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 لعرض وإبراز قدرات وإمكانيات الشركة من خلال عرض عدة منتجات وخدمات، وتولي الشركة اهتماما كبيراً ضمن خططها الاستراتيجية لتنسجم وتتماشي مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تركيزها على التوسع الأفقي والرأسي، ومتابعة أحدث الأنظمة الهندسية والإلكترونية العالمية والعمل لنقلها إلى المملكة وتطويرها وتوطينها لتلبي احتياجات عملاء الشركة.”

وأضاف العيسي: “نجحت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية خلال السنوات الماضية بامتلاك القدرات التقنية اللازمة لتزويد عملائها بخدمات تصنيع وتطوير القطع والأنظمة الميكانيكية والإلكترونية والبصرية. ونفخر بنجاح الشركة خلال فترة وجيزة بتوطين الخبرات السعودية المتميزة لتقوم بكافة أعمال الشركة لتشمل التصميم والتصنيع والتحليل وإجراء الاختبارات وتقديم الدعم اللوجستي المتكامل، واليوم وبكل فخر نجحت الشركة بتجاوز نسبة السعودة 95% من المهندسين والفنيين والإداريين.”

وتابع: “نسعى للمشاركة بفعالية في معرض أيدكس لإبراز ما توصلت إليه الصناعات السعودية من تقنيات متقدمة تضاهي الشركات العالمية، كما نسعى لعقد الشراكات الاستراتيجية لدعم خططنا المستقبلية والمساهمة بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ونوجه الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله على الدعم المتواصل لقطاع الصناعات في المملكة.