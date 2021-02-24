ارتفاع أسعار النفط وزيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية تحد من المكاسب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في ظل استمرار حالات انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة وضعف الدولار لكن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 65.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 64.80 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 62.04 دولار للبرميل، بعد تداولها عند مستوى متدني وصل إلى 60.97 دولار في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وذكر معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير شباط، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

لكن البيانات أظهرت تراجعا أكبر من المتوقع لنواتج التقطير بواقع 4.5 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال كيفن سولومون المحلل لدى ستون إكس "شهدنا هذا الصباح تأرجح النفط ما بين الأرباح والخسائر، لكنه تعزز في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأمريكي".

وجرى تداول مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الأربعاء.

وقال وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز إن برنت ربما يرتفع إلى نطاق بين 66.45-66.97 دولار للبرميل مجددا، مثلما يشير نمط موجته وتحليلات للتوقعات.

ويعتبر تراجع الأسعار بمثابة هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 26 بالمئة لأعلى مستوى في 13 شهرا.

وقفزت الأسعار بسبب تعطل الإمدادات الأمريكية وامتثال على صعيد المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المسماة بأوبك+، بقيادة خفض إضافي تقوم به السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.