بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 7.6 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر7 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5649 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر252 مليون سهم تمت عبر 12204 صفقات نقدية بقيمة 6ر77 مليون دينار (نحو 256 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر2 نقطة ليبلغ مستوى 52ر4650 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر115 مليون سهم تمت عبر 4950 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار (نحو 3ر32 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6157 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر137 مليون سهم تمت عبر 7254 صفقة بقيمة 7ر67 مليون دينار (نحو 4ر223 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 28ر0 نقطة ليبلغ مستوى 75ر4820 نقطة بنسبة صعود بلغت 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر75 مليون سهم تمت عبر 2967 صفقة نقدية بقيمة 5ر6 مليون دينار (نحو 4ر21 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ورقية) و(ورقية) و(م الأعمال) و(معادن) أما شركات (وطني) و(اجيليتي) و(بيتك) و(زين) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الاعادة) و(المدن) و(اجيليتي) و(الراي) الأكثر انخفاضا.