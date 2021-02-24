شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تنقل أول شحنة لقاح ضمن مبادرة «كوفاكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وصلت أول رحلة تشغلها «الإمارات للشحن الجوي» ضمن مبادرة «مبادرة النقل الجوي الإنسانية» بالتعاون مع «اليونيسف» إلى مطار كوتوكا الدولي في غانا، الأربعاء، لتصبح بذلك الدولة الأفريقية، أول دولة في العالم تتلقى لقاح كوفيد-19 ضمن مباردة «كوفاكس».

وكانت «الإمارات للشحن الجوي» وقعت اتفاقية مع اليونيسف لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات «كوفيد-19» والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية وغيرها من الإمدادات الحيوية للمساعدة في مكافحة الجائحة، وذلك في أحدث حلقة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دائرة الشحن في طيران الإمارات لدعم المجتمعات العالمية في جهودها للتعافي من الآثار المدمرة لجائحة «كوفيد-19».

وتجمع «مبادرة النقل الجوي الإنسانية» التي تقودها اليونيسف بين عدد من الشركاء الذين يتوفر لديهم الإمكانات لتوزيع الإمدادات الأساسية على أكثر من 100 سوق لدعم مرفق كوفاكس COVAX Facility، المبادرة العالمية التي تهدف إلى الوصول العادل للقاحات «كوفيد-19». وسوف تعمل مبادرة اليونيسف أيضاً كدليل إرشادي للشراكة العالمية الجماعية في مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية في المستقبل.