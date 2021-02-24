شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف يتحول إلى مأتم في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تحول حفل زفاف مصري في مدينة سيوة إلى مأتم، ولقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين بطريق المراقي - بهي الدين.

وقال د. أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إنه تم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى سيوة المركزي، فيما تم تحويل 8 من المصابين إلى مستشفى مطروح العام، لخطورة الإصابات التي لحقت بهم، و5 إلى مستشفى سيوة.

وزار اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مستشفى سيوة المركزي، للاطمئنان على المصابين، ومتابعة الحادث، مقدماً المواساة لأهالي المصابين والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الطبية لهم.