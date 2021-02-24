عمار النعيمي يطلع على نتائج مؤشر النضج الإحصائي في دورته الأولى

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على نتائج مؤشر النضج الإحصائي في دورته الأولى، والذي يعد أحد المؤشرات الاستراتيجية التي أطلقها سموه في عام 2020 وذلك بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

ويهدف مؤشر النضج الإحصائي إلى معرفة وقياس مستوى النضج الإحصائي لدى الجهات الحكومية والجهات المستقلة في إمارة عجمان، من أجل توفير إحصاءات ذات جودة عالية تستخدم في رسم الخطط التنموية وإعداد السياسات والاستراتيجيات، وتوفير بيانات ومؤشرات عالية الجودة تدعم اتخاذ القرار وتنافسية الإمارة حيث تم تصنيف مستويات مؤشر النضج الإحصائي إلى ثلاثة مستويات.. مستوى النضج ومستوى التطوير ومستوى التأسيس.

وقد حقّقت دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية مستوى النضج الإحصائي، والذي يمثل التزام الجهة كلياً بتطبيق كافة المعايير الرئيسية وصنفت خمس جهات حكومية في مستوى التطوير، كما صنفت خمس جهات حكومية أخرى في مستوى التأسيس.

وأكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، تعاظم اهتمام الحكومات الحديثة بالنضج الإحصائي باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لاتخاذ القرارات واستشراف المستقبل، والتي هي من أساسيات عمل المجلس التنفيذي لدعم خطط وبرامج الحكومة وصياغة الاستراتيجيات وصنع السياسات الحكومية.. مؤكداً أهمية تعزيز جاهزيـة الجهـات الحكوميـة نحـو تأسيس قواعـد بيانـات تسهم في إصدار إحصاءات تتسم بالجودة.

من جانبها أوضحت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي أنه تم رصد بعض الممارسات الفضلى خلال عمليتي المتابعة والتقييم التي تتبعها بعض الجهات الحكومية متمثلة في الإصدارات الإحصائية المتميزة والمبتكرة ووسائل عرض ونشر البيانات الإحصائية على شكل خرائط تفاعلية.

ويعمل مركز عجمان للإحصاء والتنافسية وفق توصيات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على توفير الربط الإلكتروني المباشر بين الجهات الحكومية والمستقلة بإمارة عجمان ومركز الإحصاء والتنافسية لضمان تدفق البيانات بشكل مستمر.(وام)