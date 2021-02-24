انطلاق «دولية فزاع» للقوس والسهم بمسابقات «الإقصائيات»

دبي: ”الخليج 365”

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت، الاثنين، في ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة السابعة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم «ثاني بطولات 2021»، بمشاركة 11 دولة، هي: سلوفاكيا، الجزائر، فرنسا، الهند، إيران، كازاخستان، رومانيا، روسيا، تركيا، أوكرانيا، إضافة إلى الإمارات مستضيفة الحدث، وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي.

ووجّه حسن المزروعي أمين عام اتحاد القوس والسهم كلمة ترحيبية قبل ضربة البداية، موجهاً الشكر إلى الوفود التي تواجدت في هذا الحدث العالمي المهم رغم كل الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم، ولاسيما اللاعبين الذين يتطلعون لحجز مقعدهم في «بارالمبية طوكيو»، خصوصاً أن الجميع على قدر التحدي والمسؤولية من أجل رسم صورة طيبة عن رياضة القوس والسهم في بلادهم، ما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام للبطولة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

ووجّه دومينيك أولمان رئيس لجنة الإعاقة بالاتحاد الدولي للقوس والسهم، في كلمته، الشكر إلى اللجنة المنظمة على استضافة حدث بحجم «فزاع» رغم صعوبة تنظيم مثل هذه البطولات في العالم بسبب الجائحة، معرباً عن سعادته بالتواجد في البطولة التي تعتبر الثانية لعام 2021، وهي محطة تأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية واختبار حقيقي للاعبين بعد فترة التوقف بسبب جائحة «كورونا»، حيث يتسابق الأبطال النخبة من أجل التواجد في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية بعد أن أصبحت «فزاع» علامة فارقة في خريطة بطولات «أصحاب الهمم».

أعقبت ذلك مبادرة اللجنة المنظمة التي قدمت فيلماً تسجيلياً عن مشاركات وإنجازات جمال البدواوي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم ومنتخب للقوس والسهم الذي يغيب عن الظهور في هذه النسخة حيث يعاني وعكة صحية في مستشفى كليفلاند بالعاصمة أبوظبي، متمنية له الشفاء العاجل لتسعد هذه المبادرة اللاعب «الحاضر الغائب».

ودشن اليوم الأول مسابقات «الإقصائيات» للتأهل لمنافسات التي أسفرت عن حصول الفرنسي جيوم على المركز الأول في مسابقة القوس المفتوح المنعكف رجال 70 متر «ب»، 620 نقطة، تلاه في المركز الثاني السلوفاكي ايفاف 612 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الهندي سينج بعد حصوله على 607 نقاط.

وفي مسابقة القوس المنعكف سيدات 70 متر، حلقت الإيرانية زهرة نعمتي بالمركز الأول «620 نقطة»، تلتها في المركز الثاني التركية إيرقلو «596»، نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب مواطنتها سونجول بـ566 نقطة.

وفي مسابقة القوس المركب المفتوح سيدات 50 متر، حلت الروسية ستبانيدا في المركز الأول «684 نقطة»، تلتها في المركز الثاني التركية أوزنور «673 نقطة»، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفرنسية جولي بحصولها على 668 نقطة.

وشهدت مسابقة W1، رجال وسيدات، تنافساً قوياً، حيث كان المركز الأول من نصيب بهاتين «تركيا» برصيد 654 نقطة، بينما كان المركز الثاني من نصيب آيدين «تركيا» برصيد 649 نقطة، فيما حل في المركز الثالث دنيس «روسيا» بـ614 نقطة.

بطل سيدني 2000 في الحدث

يتواجد في البطولة أتمنيكو سيرجي «41 عاماً» بطل أوكرانيا البارالمبي الحائز على فضية دورة الألعاب البارالمبية «سيدني 2000» في البطولة، وأعرب عن سعادته بالظهور للمرة الثانية في بطولة فزاع للقوس والسهم التي تعتبر من البطولات المهمة في خريطة «أصحاب الهمم».

وقال: «نسخة دبي تعد بكل المقاييس اختباراً حقيقياً لي من أجل خوض تحدي «بارالمبية طوكيو» بعد أن حجزت مقعدي في الحدث المرتقب الذي سيكون محط أنظار العالم».

وأشار البطل البارالمبي إلى أنه ظل يتدرب في منزله لمدة عام كامل بسبب جائحة «كورونا» التي اجتاحت العالم والتي كان لها تأثيرها في رياضة «أصحاب الهمم»، متطلعاً إلى أن يحقق الهدف المرسوم في التحدي المقبل.

