شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراج رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء، إطلاق سراح رجل الأعمال ورئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، الذي أودع السجن قبل أسابيع، باتهامات في شبهات فساد.

وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، حكماً بإطلاق القروي بضمان مالي. وأكد المتحدث باسم محكمة تونس الابتدائية أنه سيتم إطلاق سراح القروي فور تأمين المبلغ المالي.

وقال عضو لجنة الدفاع عن القروي، نزيه الصويعي إن قاضي التحقيق قرّر الإفراج عن رئيس حزب «قلب تونس»، مقابل توفير ضمان مالي جاءت به نتيجة الاختبار التكملي الذي أجري في القضية التي تعلقت به. ومن المنتظر أن يتم لاحقاً وبعد صدور القرار القيام بالإجراءات الضرورية حتى يتمّ الإفراج عن نبيل القروي.

وسبق إيقاف القروي تحفظياً في هذه القضية يوم 23 أغسطس 2019، قبل أن يتم الإفراج عنه يوم 9 أكتوبر 2019، بعد مطالب بإطلاق سراحه كمرشح في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد.(وكالات)