شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بنسبة 0.39% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% خاسراً 35.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9115.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.88% خاسراً 785.94 نقطة ليغلق عند مستوى 26535.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 545.9 مليون سهم بقيمة 16.8 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.63%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.27%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.27%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.22%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.55%، فيما ارتفع قطاعي البنوك والاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 28 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.84%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 9.42%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 7.86%، وتراجع 165 سهماً على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 10%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.93%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 793.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، عن انقضاء اعتراض الدائنين بنهاية يوم الخميس الموافق 26 فبراير الجاري، وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرةً بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على صفقة الاندماج.

في سياق آخر أعلن البنك السعودي البريطاني، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحقق البنك إجمالي دخل العمولات الخاصة 7.8 مليار ريال عام 2020 مقابل 8.7 مليار ريال عام 2019 بنسبة انخفاض 10.658%، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 4.2 مليار ريال مقابل صافي أرباح 2.7 مليار ريال.