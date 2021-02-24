شكرا لقرائتكم خبر عن لإحياء مسار العائلة المقدسة.. تطوير الخدمات السياحة بمنطقة مصر القديمة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت غادة شلبي المسئولة بقطاع السياحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس عادل الجندي مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية والمنسق الوطني لإحياء مسار العائلة، الأعمال الجارية لتطوير الخدمات السياحية بمنطقة مصر القديمة.

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تطوير الخدمات السياحية بمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة".

وخلال الجولة تم مناقشة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، كما تم تفقد أعمال رصف الطريق ورفع كفاءة المنطقة وتطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين ووضع اللوحات الإرشادية، كما تم تفقد كنيسة أبي سرجة والمغارة الموجودة أسفل الكنيسة وهي التي احتمت بها العائلة المقدسة أثناء مرورها بالمنطقة خلال زيارتها لمصر، وكذلك تم تفقد الكنيسة المعلقة ومقابلة القساوسة.