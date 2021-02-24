شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات من دفع الإيجارات عن شهري مارس وأبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر
وسبق وقرر مجلس الإدارة إعفائهم من قبل من دفع القيمة الإيجارية عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس 2020 ثم تم مد هذا الإعفاء حتى نهاية شهر سبتمبر 2020 ثم حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 ثم حتى نهاية شهر فبراير2021.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتقديرا للدور العظيم الذي تقدمه الأطقم الطبية للمجتمع وخاصة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الإدارة أيضا علي منح الأطقم الطبية وأسرهم بحد أقصى 3 أفراد مرافقين زيارة مجانية لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك خلال عام 2021 مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بها.