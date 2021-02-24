شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع 0.73% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يخسر 2.6 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.73% خاسراً 41.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5629.535 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 791.981 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 144.7 مليون سهم، بقيمة 891.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2757 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.04%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 7.04%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 3.32%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 2.8%، وتراجع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك الشارقة" بنسبة 2.47%، ثم سهم "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 2.45%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.37%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 227.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.07%.

في سياق متصل أعلن بنك أم القيوين الوطني، اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ووافق المجلس على البيانات المالية الموحدة المدققة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي سيتم الإفصاح عنها فور اعتمادها والموافقة عليها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والموافقة على توزيع أرباح نقدية مقترحة على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال المدفوع.

كما أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وتم الاتفاق على تحديد يوم الأربعاء الموافق 24 مارس المقبل، موعداً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2020، واعتماد مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2020 بنسبة 100% من رأس المال المدفوع بقيمة 89.8 مليون درهم، على أن يرفع هذا المقترح إلى اجتماع الجمعية العمومية لعام 2020 لإقراره.