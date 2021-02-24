شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 252.6 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12204 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.
كما أعلنت بورصة الكويت، إعادة التداول في أسهم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية (أسمنت أبيض) اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك بعد سداد رسم الاشتراك السنوي.
في سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، البيانات المالية المجمعة لعام 2020، وحققت الشركة صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم وبلغ 185.2 ألف دينار كويتي عام 2020 مقابل 216.9 ألف دينار كويتي عام 2019، بنسبة انخفاض 14.6%، وبلغت ربحية السهم 43 دينار كويتي مقارنة مع 50 دينار كويتي، وبلغ إجمالي الموجودات 4.9 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل 4.7 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة نمو 3.7%.