شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تغلق فى المنطقة الحمراء للجلسة السادسة على التوالي.. وهبوط 28 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.67% خاسراً 67.18 نقطة ليغلق عند مستوى 9952.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 200.5 مليون سهم بقيمة 506.9 مليون ريال عبر تنفيذ 12042 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 18 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.26%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الدوحة للتأمين، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وذلك في 22 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 29 مارس المقبل.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الملاحة القطرية، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 16 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 21 مارس المقبل.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.