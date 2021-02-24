شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تغلق فى المنطقة الحمراء للجلسة السادسة على التوالي.. وهبوط 28 سهماً والان مع تفاصيل الخبر
وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.26%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة الدوحة للتأمين، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وذلك في 22 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 29 مارس المقبل.
وفي السياق ذاته أعلنت شركة الملاحة القطرية، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 16 مارس المقبل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 21 مارس المقبل.