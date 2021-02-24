شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تعاود التراجع بنسبة 1.54% بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاود المؤشر العام لسوق دبي المالي، التراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-بعد ارتفاعها خلال جلسة أمس- بنسبة 1.54% خاسراً 39.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2507.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.6 مليون سهم محققة ما قيمته 231.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3388 صفقة لعدد 35 سهماً، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.12%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.54%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.26%، 0.23%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 6.55%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.17%، وتراجع 23 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.5 مليون ورقة بقيمة 58.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.67%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على مركز توزيع هام وحيوي في شيكاغو، إلينوي، والذي تم تأجيره منذ شهر نوفمبر 2015 إلى مستأجر بارز، ميشلان نورث أمريكا، صاحبة الاسم العالمي الأكثر مبيعاً للإطارات، والمبتكر العالمي في صناعة الإطارات، وتعد هذه المعاملة التي قدرت بنحو 135 مليون دولار أمريكي مؤشراً واضحاً على التوسع لمحفظة جي إف إتش العالمية من الأصول العقارية المدرة للدخل، والتي تشمل مراكز التوزيع المتميزة، والأصول اللوجستية الراسخة ومنشآت "لاست مايل" للتوصيل في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

في سياق آخر أعلنت شركة دار التكافل، سداد 100 مليون درهم من تمويل الاستحواذ إلى بنك الإمارات دبي الوطني في وقت قياسي، على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي شهدها العام الماضي.