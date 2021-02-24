شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب ذروة أسبوع قبيل استكمال شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل استكمال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" لشهادته النصف سنوية عن السياسة النقدية أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,813.83$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,806.12$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,803.07$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,816.04$ للأونصة ، وتحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.2% ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 89.94 نقطة المسجل فى وقت سابق بالأمس ، عاكسا استأنف العملة الأمريكية لخسائرها مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن معدلات التوظيف والتضخم لا تزال بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي ،وأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة مع مواصلة شراء السندات لدعم تعافي الاقتصاد فى البلاد.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش يستكمل "جيروم باول" لشهادته عن السياسة النقدية والاقتصاد أمام اللجنة المالية بمجلس النواب الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.94 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,110.44 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 أيار/مايو 2020.