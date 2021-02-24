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تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي للتذبذب قرب حاجز 0.7900، وطالما أن السعر فوق 0.7875، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.8000.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7875 والمقاومة 0.8000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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