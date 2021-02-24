شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 67.45 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يدعمان الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 65.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد