شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليصل إلى المقاومة المحورية 62.30، وكما أشرنا صباحاً، اختراق هذا المستوى سيسهّل مهمة السعر بمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 65.60، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط الثبات فوق 60.30، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يقدّمان إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد