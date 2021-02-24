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تحديث منتصف اليوم للذهب 24-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1800.00 والمقاومة 1820.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد الاتجاه التالي بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا السابق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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