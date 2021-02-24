شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1800.00 والمقاومة 1820.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد الاتجاه التالي بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي