شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية الآن ليبتعد عن مقاومة القناة اللحظية الصاعدة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.4050 قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن اختراق 1.4200 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد دون الحاجة للانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4050 والمقاومة 1.4250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت